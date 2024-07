La basura se acumula en las calles de Santa Cruz por bloqueo en el vertedero municipal

Por segundo día consecutivo, padres de familia bloquean el ingreso al vertedero municipal de San Miguel de los Junos , en Santa Cruz de la Sierra, en demanda de la construcción de un módulo educativo en la zona. Esta medida ha generado la acumulación de basura en la capital cruceña, ya que se estima que más de 3.500 toneladas de desechos no han podido ser recolectados debido al bloqueo.

Según Omar Troncoso, dirigente vecinal de la zona, la deuda con la empresa ha ocasionado la paralización de los trabajos.



"La constructora nos indica que les deben planillas. Quedaron en pagarles en febrero, después en junio y nada. Hemos presentado cartas, llegamos a julio y no tenemos respuesta", explicó Troncoso.



A pesar de las bajas temperaturas registradas en horas de la madrugada, los padres de familia han decidido mantener el bloqueo hasta obtener una solución concreta por parte de las autoridades municipales. "Como madres, nos sentimos abandonadas. Hemos agotado todas las instancias y no nos queda otra alternativa", expresó una de las manifestantes.



Las autoridades de la Alcaldía aún no se han pronunciado sobre el bloqueo y las demandas de los padres de familia.