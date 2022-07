La Felcc pide protección y más policías para investigar los nuevos enfrentamientos en Las Londras

El joven de 21 años que fue secuestrado por el grupo de encapuchados armados el fin de semana, fue liberado este lunes por la noche, no sin antes hacerlo firmar por la fuerza un compromiso para que no vuelva a los predios avasallados y que calle los abusos a los que fue sometido.

“Me encañonaron y temí por mi vida. Fui secuestrado durante dos días por varias personas que me tenían amenazado. Me sacaron foto por si yo hablaba o salía en televisión contando todo esto. Luego me hicieron firmar unos documentos y si no lo hacía me decían que me iban a matar”, relató el afectado en una entrevista con Unitel.