La sequía afecta a los ríos en los valles cruceños

"Vamos a cruzar el río, pero no hay agua. Por favor que la gente tenga un poco de conciencia, no hay agua, se van secando los ríos, éstos no son eternos, algún día se van a secar. La gente cada vez más chaquea en las cabeceras de los ríos y provoca esto, (sequía) en el río Mizque. Cuiden sus ríos, protéjanlos, no hay agua, queda solo playa", remarcó el agricultor, cuyo nombre se mantiene en el anonimato.