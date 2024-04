La Uagrm se suma al paro nacional contra la jubilación forzosa

¿Habrá nuevo paro en la Uagrm?

Las acciones de la Uagrm se suman a la ola de protestas que recorre el país en contra del proyecto de ley de jubilación forzosa a los 65 años de edad. El sector salud, en particular, ha sido uno de los más activos en la lucha contra esta medida, que consideran "lesiva a sus derechos".

Precisamente, este jueves se cumple el segundo día del paro nacional de 48 horas convocado por los trabajadores de la salud y advierten con extender el paro a 72 horas o incluso indefinido si no se atienden sus demandas.

"Si no somos escuchados no descartamos ir a un paro de 72 horas y por qué no a un paro indefinido", afirmó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.