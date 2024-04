Médicos cumplen su segundo día de paro nacional y no descartan nuevas medidas de presión

Situación en los hospitales

Movilizaciones

Para este jueves se tienen previstas marchas en todo el país para expresar el rechazo al proyecto de ley. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz , Wilfredo Anzoátegui , ha advertido que de no obtener una respuesta favorable a sus demandas, no descartan un paro de 72 horas.

“Estamos ante un proyecto de ley totalmente atentatorio, que pretende vulnerar los derechos de todos los trabajadores, no solo del sector salud (...) Si no somos escuchados no descartamos ir a un paro de 72 horas y por qué no a un paro indefinido”, dijo Anzoátegui.



El galeno afirma que el sector salud se ha mostrado abierto al diálogo con las autoridades, siempre y cuando este sea sincero y busque llegar a un consenso.