Mamén Saavedra: “El problema del tráfico en la ciudad no se inicia ni termina con el BRT”

Ante el anuncio de la disolución del contrato de concesión de la ruta del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) sobre el primer anillo y el retiro de los separadores viales, por parte del alcalde Jhonny Fernández, el concejal por Demócratas, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, pide a Fernández que deje de gobernar para algunos sectores y que presente un plan integral para dar soluciones al tráfico en Santa Cruz.

“Se ha planteado terminar la relación con el operador del BRT, me parece bien, porque era un mal contrato, pero lo que queremos saber es cuál es el plan para mejorar las condiciones del tráfico en nuestra ciudad, se debe elaborar un plan para dar soluciones, el problema del tráfico no nace ni muere con el BRT, es mucho más complejo que eso”, cuestionó Saavedra.

El concejal considera que el alcalde solo gobierna para algunos sectores de la sociedad y no para todos los ciudadanos, debido a que en su discurso del pasado martes, que duró cerca de 15 minutos, solo mencionó los beneficios que tendrían los transportistas y no se habló de mejorar el servicio del transporte público para la población.

“Ayer ofreció 20 años de concesiones a los transportistas y no se escucha qué van a dar los transportistas a cambio a los ciudadanos, no muestran el beneficio, no se habla de mejorar el servicio, nos da la impresión que el alcalde mira a los sectores y se olvida de los ciudadanos”, puntualizó.

Saavedra instó al alcalde a presentar un plan integral de reordenamiento del transporte público que mejore el servicio a los ciudadanos y las condiciones de los propios choferes y que pueda dar solución al caos vehicular, que es un problema que la ciudad arrastra desde hace décadas.

“El día de ayer se han hecho anuncios, pero estos se vienen haciendo desde hace casi nueve meses y no se concreta nada. Hay un dicho que dice: ‘ver para creer’ y eso es lo que nosotros queremos, ver resultados concretos”, finalizó.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, adelantó que se está trabajando en un plan de ordenamiento del transporte público y será presentado este viernes 18 de febrero.

Las obras para el BRT se empezaron a ejecutar en mayo de 2019, casi un año y cuatro meses después fue inaugurado en grande como una obra por el mes aniversario de Santa Cruz, aunque nunca entró en funcionamiento. Hubo una fase de prueba con algunos buses para que la gente se familiarice.

