Mariaca: “Por mi bienestar y el de mi familia voy a continuar con el proceso” contra el diputado Cuéllar

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, aseguró este martes que continuará con el proceso que inició contra el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, quien fue aprehendido por no presentarse a declarar en calidad de denunciado ante la Fiscalía.

Fue Mariaca quien presentó una acción de libertad contra el diputado del MAS y este no se presentó a declarar, pese a que fue citado en tres oportunidades y por ese motivo fue emitida la orden de aprehensión en su contra.

Aclaró que se presentó a la audiencia como “persona natural” y “víctima” y no como autoridad departamental de la Fiscalía y aseguró que seguirá con el proceso en contra de Cuéllar por el bien de su familia.

“Yo estoy realizando mi trabajo, no me considero una persona perfecta, pero trato de equivocarme lo menos posible. Hoy he venido como persona natural, como en su momento presenté una acción de protección de privacidad. (...) Por el bienestar mío, por el bienestar de mi familia y de mis hijos, yo continuaré con el proceso como corresponde”, aseguró.