Medrano denuncia a Coscio, allegado a Jhonny Fernández, por supuesta falsificación de su título profesional para trabajar en la Alcaldía

Aseguró que Coscio no ejerce una función conocida en la Quinta Municipal , sino como asesor en el área de Salud . "Los documentos señalan que el individuo percibe un sueldo de Bs. 15.000 cuando no cuenta con un título que avale el cargo", señala Medrano

“Este trabajo es político. El que quiera este trabajo tiene que ir fuera de horario, o se lo va a retirar y que se busquen una empresa donde lo tomen (…) Esto es político. No has entrado por ser buen profesional, has entrado por política, por muñeca, por eso has entrado, por tener un aval, no por bonito, ni por ser inteligente. Has entrado por un favor que te han hecho en darte un trabajo”, era parte del audio que se reveló en aquella ocasión.