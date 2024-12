Micreros analizan retomar el paro indefinido a partir del lunes

Los transportistas no descartan retomar el paro indefinido a partir del lunes. Es más, advierten con radicalizar las medidas de presión con bloqueo de rutas. Esto, después de que el alcalde Jhonny Fernández ratificara la propuesta de incrementar el pasaje hasta Bs 2,37 y cuestionaran el proyecto de ley aprobado por el Concejo Municipal.

Para el dirigente, también es probable que se radicalicen estas medidas de presión con bloqueos. " Porque parece que no nos toman en cuenta como pueblo" , resaltó a tiempo de aclarar que el cuarto intermedio establecido el miércoles pasado, ya venció el viernes, justamente con la esperanza de obtener resultados de la mesa de trabajo.

El Alcalde

Sin embargo, tras concluir la mesa técnica con los dirigentes del Transporte Urbano, el alcalde Jhonny Fernández ratificó, la noche del viernes, su propuesta de incrementar el pasaje para mayores, entre Bs 2,18 y Bs 2,37. Además de cuestionar la ley aprobada por el Concejo Municipal, que autoriza un nuevo sistema integrado del Transporte Público.



“Con este trabajo queremos manifestarles que se ratifica la propuesta que hicimos conocer al Concejo Municipal. Una propuesta de una tarifa técnica y otra propuesta de la tarifa del usuario, que son valoraciones que hemos hecho no solamente en papeles, sino también en el terreno, haciendo las cotizaciones, las verificaciones y todo lo que es el conjunto de una estructura económica que tiene el autotransporte en Santa Cruz. Por eso es que vuelvo a reiterar esa propuesta. No era una propuesta -como decían algunos concejales- que solamente tenían cuatro hojas, si no que se la ha verificado ítem por ítem, y que hoy se ratifica la propuesta que nosotros hicimos de un mínimo de Bs 2,18 y un máximo de 2,37”, explicó Fernández.