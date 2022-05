Ministerio de Salud gestiona vacunas para la viruela humana ante el posible caso de la viruela del mono al país

Escucha esta nota aquí

El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, convocó a la calma ante el anuncio de un caso sospechoso de la viruela del mono en Santa Cruz de la Sierra. El paciente se encuentra aislado en el centro de salud Elvira Wunderlich de acuerdo al protocolo de salud dispuesto.

Enríquez reconoció la actitud de la familia del afectado. "La familia comunica rápidamente y permite tomar las medidas necesarias de aislamiento", afirma. Además, recalcó que las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación de la enfermedad son muy similares a las del Covid-19, es decir, distanciamiento social, uso de barbijo e higiene de manos.

El responsable nacional del PAI asegura que "no hay una vacuna para la viruela del mono". A pesar de eso, reconoce que "se está aplicando en otros países la vacuna contra la viruela común humana, cuyo efecto previene en un 85%".

Como autoridades de salud dijo que ya han iniciado los contactos para acceder a estas vacunas. "Son tres laboratorios en el mundo que tienen esta vacuna. La Organización Panamericana de la Salud está también gestionando la adquisición de las vacunas para la región", explicó Enríquez en la red Unitel.

La viruela común humana se declaró erradicada en la década de los 80. "Esta viruela no se encuentra en el país desde 1980, no tenemos casos y no estamos vacunando", reconoce el director del PAI.

A nivel mundial, explica, la vacuna no se produce porque se trata de una enfermedad erradicada.

Enríquez insiste en la relevancia de la vigilancia epidemiológica propuesta por el Ministerio de Salud como principal acción para evitar la propagación de la enfermedad.

Los responsables del Servicio Departamental de Salud (Sedes) han realizado la toma de pruebas y mantienen al paciente aislado. "Se tiene que descartar otras enfermedades que tienen algunas características similares. Mientras tanto es un paciente sospechoso hasta que se tenga un diagnóstico confirmado", concluye la autoridad sanitaria.

Informe del Sedes

El secretario departamental de Salud, Fernando Pacheco, habló con EL DEBER Radio sobre el estado del paciente. El mismo se encuentra estable y bajo la medicación recomendada.

El paciente de Santa Cruz es un hombre de 26 años que hace 10 días comenzó a tener síntomas de fiebre y dolores musculares, y hace tres días le aparecieron los granos característicos de esta enfermedad. Se sabe que él mantuvo un contacto estrecho con dos personas llegadas de España.

Ante esta situación, el Sedes activa las alertas y aísla al paciente en el centro de salud mientras se aplica la medicación recomendada. De forma paralela se está tratando de ubicar a los dos viajeros que ingresaron al país, con la finalidad de realizar las pruebas médicas necesarias.



En las próximas horas, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) indicará los plazos necesarios para realizar las pruebas a las muestras tomadas al paciente. Otra muestra será enviada a Argentina.

Al igual que Enríquez, Pacheco recalca que se trata de "un caso sospechoso, no es un caso confirmado" ya que los síntomas coinciden con las características expuestas por la OMS.

La viruela del mono se contagia a través del roce de la piel con piel, de secreciones salivares, de un contacto estrecho, puntualiza Pacheco. Los síntomas más frecuentes se vinculan con fiebre importante, decaimiento, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y lesiones en la piel.

El secretario de salud envía un mensaje más tranquilizador al destacar que la enfermedad no está considerada como mortal, ya que tiene "no representa una alta letalidad".

