Mucarzel sobre Manfred: "Es un buen candidato para conducir al país"

En la entrevista, Mucarzel manifestó que la idea es unificar a Bolivia más no a partidos, que apoyará al candidato que figure en primer lugar en las encuestas y represente a la renovación para enfrentar al partido del MAS.

“Yo me veo sirviendo al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, y ese llamado no está condicionado a una posición. Yo provengo del sector ganadero y agropecuario, un ámbito que le da mucho a Bolivia, pero que no tiene garantías jurídicas, ni incentivos para continuar con su contribución a la economía y la productividad boliviana”, aseveró a este rotativo.