Oso hormiguero que escapó del cordón ecológico fue hallado escondido dentro del baño de una casa en la avenida Busch

“Los asentamientos ilegales en el cordón ecológico están obligando a que los animales salgan de huida”, afirmó el biólogo y rescatista de fauna silvestre, Luis Gálvez, quien el viernes acudió al llamado de una familia que había encontrado a un oso hormiguero (tamandua tetradactyla) enroscado dentro del baño de su casa.

El domicilio está a dos cuadras del cordón ecológico (cuarto anillo de la avenida Busch), por lo que Gálvez presume que el oso hormiguero, al ser un animal de hábitos nocturno, escapó en horas de la madrugada del área protegida y trepó la barda de esa casa buscando refugio.





“El cordón ecológico está siendo perturbado por los asentamientos ilegales, no hay seguridad y nadie protege esas áreas verdes entonces los animales tienen que salir de ahí. A mí me da mucha pena porque este animal es hermoso y más bien hay conciencia de la gente que no les hace daño ni los retiene como mascotas”, remarcó el biólogo.

Relató que, cuando intentó manipular al animal, el oso hormiguero mostró agresividad, lo que sería un buen indicador de que el animal es salvaje y no había sido 'mascotizado'. Es así que procedió a trasladarlo a la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó.





“Si el animal está escapando del cordón ecológico no lo vamos a volver a ingresar ahí, mucho menos ahora que esa zona está perturbada y ya no es segura para los mamíferos”, agregó.