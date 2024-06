Pobladores del Norte integrado toman dos pozos petroleros, en demanda de la construcción de un tramo carretero

"Estos pozos producen día y noche, los 365 días del año abastecemos a todo el departamento; no puede ser que no tengamos carretera hasta el momento", lamentó el secretario general de los interculturales de Yapacaní, Wilder García, que anunció que no se dará cuarto intermedio al bloqueo, hasta que los diputados no aprueben el préstamo para la construcción de la carretera.



Con la toma de los pozos concluye el tercer día de bloqueo de carretera y la situación se torna tensa entre los transportistas y bloqueadores, a tal punto que la noche de este sábado hubo enfrentamientos, los cuales resultaron dos personas con heridas (causadas por pedradas) que tuvieron que recibir atención médica.