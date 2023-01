Ponchos Rojos 'chicotean' a activistas que fueron a visitar a Camacho hasta Chonchocoro

En frente, las mujeres “polleras rojas” reaccionaron de manera violenta contra este grupo de personas.



“Camacho no estás solo”, gritaba otra señora, mientras era perseguida por una de las mujeres del grupo de "polleras rojas". “Mire esta gente cómo nos sigue" ¡Camacho no estás solo! continuaba exclamando. "Nosotros no somos de ninguna plataforma”, indicó la señora mientras era retirada del lugar de manera violenta.



El pasado 28 de diciembre, el gobernador de Santa Cruz fue aprehendido cuando se dirigía a su domicilio. Según testigos, fue tratado de manera violenta durante su arresto. Luego fue trasladado a la ciudad de La Paz donde compareció ante un juez cautelar quien determinó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el lapso de cuatro meses.



La autoridad departamental es uno de los principales acusados del caso Golpe I.