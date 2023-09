Por la disputa debido al tramo II en la carretera: encuentro para la defensa del agua reúne a autoridades y activistas en la plaza 24 de Septiembre

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), señaló que el proyecto carretero fue modificado en tres ocasiones, por lo que rechazó la postura del Gobierno central de que ya no puede haber cambios en el trazo. Del mismo modo, manifestó que la creación de la UCPN Güendá Urubó se realizó para cumplir con una ley nacional sobre el cuidado de los acuíferos. Además, que se efectuó sobre la base de estudios desarrollados por Saguapac. Matkovic indicó que la ALD no tiene trámites pendientes en relación con el proyecto Buena Vista- Las Cruces, y que no aprueban el convenio por el daño al medioambiente.