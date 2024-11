Productores del norte cruceño vuelven a tomar un pozo petrolero en San Juan

Este lunes, los productores tras comprobar que el compromiso de YPFB no fue cumplido instalaron nuevamente una vigilia pacífica en uno de los siete pozos que existen en ese municipio.

"Nos encontramos en el kilómetro 36, recién estamos empezando, de manera pacífica. Si no nos van a tomar en cuenta, vamos a tomar todos los pozos que hay en San Juan", advirtió Nélida Ponce , de la Subcentral Tarumá.

La dirigente aclaró que no se permitirá el ingreso ni la salida del personal, que es muy distinto al cierre de válvulas, que no se tocarán. "Las autoridades deben bajar hasta San Juan. Nosotros no podemos perder más producción de la que ya hemos perdido", reclamó la mujer, desde el ingreso a uno de los pozos, acompañada de un grupo de campesinos con carteles en mano.