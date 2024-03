¿Qué pasa con la propiedad de los predios del Mercado Mutualista?

Bajo esa figura, la funcionaria aseguró que la defensa de Crapuzzi presentó un plano sepia, “una copia que no conocen su procedencia y que no tiene validez para ser reconocido como un documento oficial”.

“El Gobierno Municipal sigue defendiendo la propiedad (del mercado Mutualista), que es un bien del Estado y un bien municipal. Me llama mucho la atención la actitud de algunos concejales que salen a defender a los privados ”, disparó Daza.

El jueves, la comuna y los comerciantes de ese centro de abastecimiento llegaron a un acuerdo: no entregarán los predios hasta recibir, de la familia demandante, la documentación respectiva.

"Fuimos a hablar con el arquitecto que firma los papeles, Henry López, de Semplad, donde legalizan los planos. Ahí estaban los planos sepia de la ciudad, pero resulta que, cuando los pedimos, nos dice que son falsos y que los concejales (Medrano y Quiroz) los sacaron de forma irregular. Me molesté y empecé a grabarlo, le cuestioné si estaba diciendo que esos planos no existían, y no respondió", aseveró el abogado.