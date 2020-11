Realizan estudio hidrológico para salvar la laguna Concepción

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de salvar peces, reptiles y otros animales que viven en la laguna Concepción, la Gobernación de Santa Cruz realizará un estudio hidrológico para analizar las aguas del río Quimome, principal proveedor de agua de dicha reserva, que tiene 30 kilómetros de largo por 9 de ancho. Actualmente más del 50% de la laguna está seca.

Por ser una zona productiva, los agricultores desvían el agua para sus sembradíos, por lo que llega poca agua a la laguna y de paso contaminada con productos químicos.

Ante esa situación, Juan Carlos Áñez, director de Áreas Protegidas de la Gobernación, afirmó que se construirán diques de sedimentación en la salida de los canales de drenaje que filtren las aguas de los cultivos agrícolas de la zona, para que no llegue carga contaminante a la Laguna Concepción.

Desde agosto pasado, la laguna Concepción se fue secando a tal punto de quedar solamente con agua en la zona central. “Si no llueve en los próximos días, se secará totalmente. Se están muriendo pirañas, anguilas, sábalos y lagartos”, afirmó una vecina de esa región, que prefirió mantener su nombre en reserva.

Áñez indicó que la licitación para que una empresa se adjudique el estudio hidrológico se iniciará en los próximos días.

Sobre el tema, el alcalde de Pailón, Marcial Cruz, señaló que, por ser una reserva administrada por la Gobernación, no puede involucrarse completamente para atender el desastre; sin embargo, afirmó que los técnicos del municipio realizaron un levantamiento de datos, que fueron proporcionados a las autoridades departamentales. “Eso no quiere decir que no podamos ayudar. Estamos dispuestos a colaborar si las autoridades nos solicitan”, afirmó.

La laguna Concepción, ubicada a 150 kilómetros al noreste de Pailón, está en peligro de desaparecer y con ella la extinción de varias de especies de peces que día a día se están muriendo por la falta de agua.