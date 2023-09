Santa Cruz en su "nueva relación con el Estado" pide que se acabe con el "ultraje" en su contra

Autonomía



Larach recordó que una reciente encuesta reveló que la mayoría de los cruceños cree que la autonomía debe ser el marco de una nueva relación de Santa Cruz con el Estado.



"Esta relación exige profundizar las autonomías; la estructura existe, solo hay que construir en ella. Una nueva relación de Santa Cruz con el Estado pasa por ampliar competencias y potestades a las entidades autónomas del gobierno local y departamental, pasa por una equitativa distribución de los recursos económicos que generamos, pasa por un conjunto de acciones políticas, jurídicas, normativas y administrativas que permitan a las regiones planificar su desarrollo y decidir su porvenir en función a sus capacidades y realidades", añadió.



Sin embargo, según el líder cívico, la traba es el centralismo y, por eso, "una nueva relación con el Estado pasa, necesariamente, por achicar el Estado y revertir la mentalidad centralista con la que se administra el Estado".



También "pasa por compartir el poder con las regiones, por liberar la justicia del control político, por devolverle la potestad parlamentaria al poder legislativo nacional y eso, únicamente, es posible lograr en unidad", sostuvo.



En ese sentido, remarcó que la primera tarea es construir y consolidar, precisamente, "la unidad desde casa".



"Empecemos a irradiar y contagiar unidad en la familia, en el barrio, en la unidad vecinal, en nuestros pueblos, en las instituciones, en las provincias y en los actores políticos para ir sembrando cohesión, afinidad, integración, para que converjamos todos en un solo proyecto democrático.

La clave del cambio es la unidad y este nuevo diseño, para redefinir nuestra relación con el Estado, alienta y la vez exige una auténtica unidad", insistió.



Añadió que la segunda tarea es fortalecer la democracia y recuperar la institucionalidad en los órganos públicos, lo cual, en su criterio, "implica un nuevo dibujo en la estructura administrativa del país".



"Por ahora, este diseño es bilateral, es una cuestión entre Santa Cruz y el Estado central, porque así nos lo exigió el cabildo más multitudinario de la historia. La gente quiere un cambio real que simplifique las cosas y que acabe con el ultraje policial, judicial, económico, educativo y cultural contra Santa Cruz. Ya no queremos más trabas burocráticas, más retardaciones y obstáculos, no queremos bloqueos; queremos que nos dejen ser y nos dejen hacer. Esto es simple, no queremos que nos estorben y perjudiquen", enfatizó.



Larach afirmó que en Santa Cruz saben cómo progresar y generar empleo, desarrollo y crecimiento. Por tanto, "no nos frenen que queremos contagiar productividad a todo el país. Esta es nuestra mejor forma de contribuir con nuestra capacidad para toda la bolivianidad", pidió.