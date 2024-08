Santa Cruz enfrenta largas filas por combustibles tras la aprehensión del dirigente Juan Yujra

Desde la tarde del miércoles, se observan largas filas de vehículos en varias estaciones de servicio en Santa Cruz. Los conductores, tanto de transporte pesado como ligero, se enfrentan a la escasez de diésel y gasolina, situación agravada por la paralización de los choferes de cisternas que exigen la liberación de su dirigente, Juan Yujra.



Lesly Lanza, directora distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Santa Cruz, informó que hay suficiente combustible en la región. Sin embargo, debido al paro de los cisternas, los volúmenes no están llegando a las estaciones de servicio. Los choferes se encuentran en vigilia frente a la refinería de Palmasola, declarando que no reanudarán el traslado de combustible hasta que Yujra sea liberado.



Un recorrido por diversas estaciones de servicio de la ciudad mostró la magnitud del problema. En el 7mo anillo de la zona sur, en el ingreso a Los Lotes, se observó una extensa fila de vehículos, atraídos por el rumor de que allí aún quedaba algo de diésel. No obstante, en otras zonas como la avenida Santos Dumont, entre el 3er y 4to anillo, y en la Villa 1º de Mayo, los surtidores estaban completamente vacíos.