Santa Cruz registra 44 nuevos casos de coronavirus y el Sedes alerta que el rebrote será ‘de a poco’

El coronavirus no da tregua. Este miércoles, 25 de noviembre, se realizaron 736 pruebas PCR y 44 dieron positivo Covid-19. Esta cifra, para el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, se traduce en un rebrote lento de la enfermedad en el departamento. Y, como cada noche, las autoridades del Sedes volvieron a insistir en que la población debe respetar las normas de bioseguridad establecidas a escala mundial.

Los 44 casos se distribuyen así: 37 enSanta Cruz de la Sierra, 3 en El Torno, 2 en Camiri, 1 en Charagua y 1 en Cotoca. De esta cifra, 23 son mujeres y 21, varones. El 60% de estos son mayores de 60 años.

Fallecidos

Esta jornada fueron dados de alta 19 pacientes y se registró el deceso de otros 3 personas (2 mujeres y 1 varón), mientras que 45 se encuentran en terapia intensiva, 31 de ellas conectadas a un respirador. “En las últimas tres semanas teníamos 210 casos activos, pero hoy ascienden a 828. Eso nos demuestra que hay un incremento gradual”, dijo el jefe de Epidemiología, Carlos Hurtado.



La autoridad aseguró que las cifras ascenderán de a poco y no de la noche a la mañana por lo que pidió que se use el barbijo en la casa, en el micro, en el supermercado o en cualquier espacio de gran concentración. “No nos expongamos y no expongamos a los mayores de 60 anos o personas con patología de base y mujeres embarazadas. No salgamos si no hay necesidad de salir”, sostuvo.

Los casos acumulados en las provincias son: 194 (Guarayos), 410 (Velasco), 38 (Ángel Sandóval), 354 (Germán Busch), 987 (Cordillera), 878 (Chiquitos), 134 (Vallegrande), 142 (Caballero), 612 (Sara), 1.275 (Ichilo), 1.066 (Warnes), 33.208 (Andrés Ibáñez), 237 (Florida), 969 (Ñuflo de Chávez) y 4.315 (Santistevan).