Se restablece la atención en Impuestos Internos después de que transportistas suspendieran protesta por falta de diésel

Los transportistas, quienes reclamaban que pagan sus impuestos pero no reciben un abastecimiento adecuado de diésel, aseguraron que la medida de presión se mantendría durante todo el día. “Sin diésel no hay trabajo”, afirmaba uno de los choferes, señalando que las largas filas en los surtidores, que pueden durar hasta cuatro días, afectan gravemente su actividad.



Cerca de las 8:00, un grupo de efectivos policiales llegó al lugar para resguardar la seguridad y tratar de mediar la situación. Sin embargo, los manifestantes no permitieron que los trabajadores que no habían ingresado previamente accedieran a las oficinas. Los empleados que ya estaban dentro permanecieron en el edificio, sin poder salir debido al bloqueo.