Searpi asegura que el parque lineal cerca al río Piraí no es prioritario

Para el director del Servicio de encauzamiento de aguas y regularizacion del Rio Piraí ( Searpi ), Luis Aguilera, " el parque (lineal cerca al afluente) no corresponde a las necesidades reales, cuando tenemos opciones mejores sin necesidad de endeudarnos ".

La posición del Searpi y su argumento

El titular del Searpi remarcó que está "a favor de todos los proyectos en beneficio para Santa Cruz. Sin embargo, entiendo que el parque lineal no corresponde a la necesidad real de la ciudad" . De acuerdo con la explicación de Aguilera: "El parque lineal no está en cercanía del río, tendría que pasar por encima del dique que protege a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y, consecuentemente, estaríamos generando problemas en nuestros diques, que tienen una misión específica de protección ", lanzó.

Según el titular del Searpi, "al trabajarse con un parque lineal, entre el último dique y el 4to anillo, vamos a genera un problema de tráfico. No corresponde a una realidad".

Agregó: "Cuando veo a este proyecto con $us 50 millones del Banco Mundial (BM) y se habla de la construcción de un canal, cuando estos son los mayores contaminantes de los ríos, basta ver con la cantidad de basura que cuentan. Los canales están obstruidos a la salida".



Aguilera considera que "se debería repensar a toda una necesidad de drenaje pluvial, para eso necesita una nueva tecnología, lo que se necesita es un plan maestro; tenemos el drama de la contaminación (...) La salud cada vez está más expuesta, porque son con esas aguas que se riegan las hortalizas".



El director del Searpi detalló que hay temas importantes, como deforestaciones en el cordón ecológico, hay comprometimiento de la fauna y flora; cuando hay proyectos prioritarios en Santa Cruz, con respecto a la sequía e inundaciones. Inclusive, Aguilera afirmó que "la prioridad debería ser no permitir avasallamientos y asentamientos ilegales".



Puntualmente, resaltó que se "debería analizarse mejor si se necesita realmente esos $us 50 millones".