Sigue bloqueada la ruta a los Valles cruceños y pobladores se quejan por los perjuicios

Un grupo de pobladores de El Torno mantienen bloqueada la ruta hacia los Valles cruceños, exigiendo el retiro de una empresa que se dedica a la explotación de piedra caliza. El punto de bloqueo se instaló en el kilómetro 37 de la antigua carretera a Cochabamba, más concretamente en la localidad de Limoncito (El Torno) y ya preocupa a mucha gente que no puede llegar a su tierra para el feriado y las celebraciones de Semana Santa.

La medida se inició desde la medianoche del lunes por comunarios de Limoncito. Este miércoles, los dirigentes del lugar le dieron un plazo de 48 horas al alcalde de El Torno, Hedilberto Cuéllar, para que saque a la Chancadora Dracruz de su municipio.





Según los comunarios, Dracruz estaría cavando pozos de 50 metros de largo y 30 metros de profundidad en la zona de protección del Río Piraí, además de echar químicos al río, “afectando el medioambiente de la región y los habitantes que se dedican a la agricultura".

Este miércoles, una ambulancia que viajaba a Santa Cruz con una emergencia, se accidentó en una curva de Cuevas, debido la plataforma húmeda por los trabajos que ejecutan las constructoras.





El presidente de la junta de vecinos de Limoncito, Basilio Pérez, informó que la medida es indefinida hasta que las autoridades den soluciones a su demanda.

“El pedido específico es que Dracruz levante sus maquinarias de nuestras áreas. Tenemos que hacernos respetar, ya hicimos las demandas a las instancias correspondientes y hasta ahora no tenemos respuestas. Mientras las autoridades competentes no bajen aquí y den soluciones para que se haga el respectivo levantamiento, nosotros no levantaremos el bloqueo”, indicó Pérez.

Los ánimos están caldeados, ya que entre las personas varadas hay ancianos, niños y enfermos que no pueden pasar para ir desde o hacia Santa Cruz. Los bloqueadores se rehúsan a dar un cuarto intermedio. Denuncian que reclamaron al Ministerio de Medio Ambiente, pero tampoco fueron escuchados.

Una delegación del municipio de Mairana, que viajaba hacia Santa Cruz para promocionar el Día de la Tradición mairaneña, quedó varada en la ruta.

Los pobladores expresaron su molestia afirmando que el bloqueo afecta a todos los municipios que esperan reactivar su economía en Semana Santa.





El martes, mediante un comunicado, la Terminal de Buses de Santa Cruz anunció que quedan suspendidas las salidas de buses con destino a Sucre y Potosí hasta que se solucione el conflicto y la carretera quede nuevamente expedita.

