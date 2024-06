Suman las voces que piden auditoría del derecho propietario en el Cordón

“El tráfico de tierras da tanta plata como la droga” , dijo Rolando Pacheco, concejal del MAS, con respecto a lo que está ocurriendo en el Parque Metropolitano Río Piraí, más conocido como Cordón Ecológico . Según Pacheco, el avasallamiento en ese lugar data de muchos años, con supuestos propietarios que llegan con matrículas de otros municipios. “Lo que nos llama la atención es que actualmente se entregó registro topográfico, y el alcalde no está haciendo nada para parar los avasallamientos”, dijo. Adicionalmente, Pacheco apuntó a que estas irregularidades ocurren con la ayuda de “malos funcionarios”, como jueces de Derechos Reales. “Tierra de nadie” , llamó al Cordón la concejala de Comunidad Ciudadana (CC), Lola Terrazas, que también estuvo en la inspección, y dijo que en el lugar está pasando todo lo que la ley prohíbe. “Construcciones, quintas, apertura de caminos, embardados, tala de árboles, y la sobreposición de derecho propietario sobre un mismo predio, y en varios casos”, enumeró. Para la legisladora, urge una auditoría a los derechos propietarios que hay dentro del Cordón, “una auditoría que alcance a Catastro, en la Quinta Municipal, a Derechos Reales, etc.”, recalcó. Pacheco también se sumó al pedido, mientras que Eduardo Zuna, ex dirigente del barrio Ambrosio Villarroel, ubicado dentro del Cordón, aseguró que hace muchos años que pidieron la auditoría.

Casi tres años y nada

Plan de manejo

Blanca Alicia Rojas, directora de Regulación Urbana del Municipio, dijo que aunque tenían notificaciones en ese lugar, no pueden llegar a la demolición, porque al ser un área ecológica deben regirse por las disposiciones y plan de manejo para intervenir.



Aunque dejó claro que no es su competencia hablar del plan de manejo, sino de la oficina de medioambiente, dijo que tiene conocimiento de que ya se está trabajando en ese plan de manejo.



Fede Morón dijo que el plan de manejo es igual de importante que la auditoría, “es como la Biblia del lugar, dice lo que puede y no puede hacerse”, y aseguró que ese trabajo ya estaba incluido en el reformulado del POA de esta gestión, pero también observó que vienen “pateándolo para estirar el chicle”.



También mencionó el plan maestro del Cordón, que ya se hizo tres veces, y dijo que “no es posible que tengan escondida esa información ni que se desconozca todo ese trabajo realizado y que revela mucho sobre el Cordón y cómo debería manejarse”.



Morón también asintió cuando se le preguntó si es factible que los avances urbanísticos dentro del Cordón podrían acelerarse para anticiparse a la aprobación del plan de manejo.



Desde Planificación Municipal aseguraron que la realización de la auditoría tiene que ver con voluntad políticas de las máximas autoridades de la Alcaldía.



El pasado domingo, los concejales Lola Terrazas y Rolando Pacheco hicieron una inspección y evidenciaron caminos, servicios y quintas.