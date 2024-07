Suspenden el paro del sector salud tras reunión con autoridades municipales

Provisión de medicamentos

Amelunge añadió que desde el Municipio enviaron varias cartas al Ministerio de Salud para solicitar reuniones para asegurar la adquisición y distribución de estos recursos.



Otro punto importante en la reunión del Municipio con el sector salud fue la discusión sobre la falta de ofertas en las licitaciones para medicamentos, insumos y reactivos, debido a la escasez de dólares y condiciones económicas desfavorables. Ante esta situación, el sector salud está buscando una planificación a mediano y largo plazo.



El alcalde indicó en días pasados que la compra de medicamentos e insumos médicos se ve frustrada por la falta de dólares. Indicó que desde mayo vienen lanzando procesos que no se concretan, porque los precios referenciales no convienen a los proponentes, que no ven atractivos los precios, ya que la mayoría de ellos compran en dólares y las licitaciones se hacen en bolivianos.