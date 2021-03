Suspenden la declaración de Camacho por el caso Rivas

Escucha esta nota aquí

Luis Fernando Camacho, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Creemos, acudió este jueves a la Dirección Departamental de Investigación Policial para presentar su declaración informativa por el caso que la institución policial interpuso contra el coronel Aníbal Rivas; sin embargo, el acto quedó suspendido.

Según Camacho, las autoridades suspendieron la declaración y no determinaron una nueva fecha. "Resulta que la única condición para que me tomen la declaración es que no venga absolutamente nadie", manifestó.

La presencia de Camacho en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen corresponde a la 'invitación' recibida días atrás para que realice una declaración investigativa en el marco del proceso abierto en Tarija contra el coronel Aníbal Rivas, quien fue uno de los primeros uniformados que se sumó a las protestas durante los conflictos sociales de 2019.



"Quieren confirmar si ha habido un saludo con el coronel", comentó Camacho al recordar que, en el transcurso de una caravana electoral, se encontró con Rivas y lo saludó. "Yo le agradecí al coronel, agradecí lo que la policía hizo por los bolivianos", dijo.

El candidato de Creemos mantiene una holgada diferencia en el cómputo de actas frente al candidato del MAS, a pesar de que se han contabilizado solo un poco más del 35% de las actas.

"Están buscando amedrentar a la ciudadanía", asegura Camacho. Además, ratifica su compromiso y apoyo con quienes encabezaron las luchas de octubre. "Venimos a defender a la gente que ha puesto el pecho", afirmó.

Arropado por una multitud de seguidores, Camacho agradeció el apoyo de "todo el pueblo que ha venido" e invitó para que esta noche "hagamos una protesta en las redes". A decir de Camacho, "debemos manifestar que no fue golpe de Estado, sino fraude electoral" para que "el mundo sepa que este gobierno esta queriendo perseguir a los cruceños".

