Trabajadores de aseo urbano inician un paro de 72 horas y advierten con bloquear el vertedero

“Estamos ingresando en un paro de 72 horas , el cual consta con movilizaciones e incluso bloqueos. Y señores de esta empresa Piraí, no perjudiquen a Bolivia entera, porque esto se va a venir a un paro nacional”, señaló uno de los representantes del sector movilizado.

La medida se suma a la huelga de hambre que ya lleva ocho días frente a la Alcaldía, donde otro grupo de trabajadores exige el pago de sueldos, mejores condiciones laborales y aportes a la Gestora.



Los manifestantes aseguran ser trabajadores actuales de la empresa Piraí y rechazan las declaraciones del gerente de Emacruz, Ricardo Oviedo, quien aseveró que se trataba de extrabajadores.



"No somos extrabajadores, somos trabajadores. La empresa se hace la burla", dijo uno de los protestantes. "Señores, no somos asesinos, no somos secuestradores. Tenemos muchos atropellos, abusos por estos patrones vividores de aquí, de la gente pobre, la gente humilde", agregó otro.