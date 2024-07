Trabajadores de salud amenazan con ir a un nuevo paro de 48 horas la próxima semana

La tensión en el sector salud de Santa Cruz sigue escalando. Este miércoles, los trabajadores protagonizaron un paro departamental en rechazo a los despidos en el Banco de Sangre y para exigir mejoras en las condiciones laborales.



Lamentablemente, hasta el momento, la jornada no arrojó resultados positivos. El secretario ejecutivo de los trabajadores, Robert Hurtado, lamentó la falta de acercamiento con las autoridades y advirtió que no descartan un nuevo paro de 48 horas la próxima semana.



"No hemos tenido ningún tipo de acercamiento con las autoridades, por lo que la posibilidad de un paro de 48 horas la próxima semana está latente", dijo Hurtado en contacto con los medios de prensa. Afirmó que la decisión final se definirá en un ampliado departamental.



El epicentro del conflicto es el Banco de Sangre, donde cinco trabajadores fueron despedidos recientemente. Los trabajadores exigen la reinstalación de sus compañeros y denuncian que los despidos se realizaron sin justificación.



En medio del paro de 24 horas, un grupo de trabajadores del Banco de Sangre se movilizó hasta la Gobernación de Santa Cruz para expresar su descontento. Sin embargo, la protesta no tuvo mayor impacto y los trabajadores se retiraron sin lograr avances.