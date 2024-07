Trabajadores del Banco de Sangre anuncian paro de 48 horas desde este martes

Los trabajadores del Banco de Sangre anunciaron un paro de 48 horas a partir de este martes 16 de julio en protesta por lo que consideran despidos masivos injustificados de personal.



Las protestas comenzaron hace varios días y se han intensificado en las últimas horas. En declaraciones a la prensa, un funcionario del Banco de Sangre afirmó que no han recibido ninguna respuesta ni solución a sus demandas por parte de la gerencia y la Gobernación, por lo que se ven obligados a tomar medidas más drásticas.



"Mañana, martes, vamos a entrar en un paro de 48 horas. No vamos a recibir ningún donante, no va a haber atención", dijo el funcionario. "Exigimos una pronta solución de manera satisfactoria, justa y equitativa", añadió.