Transparencia en el voto, el desacuerdo que impide elegir directiva en la Brigada Parlamentaria Cruceña

La forma de emitir el voto es barrera insalvable. Sin un acuerdo en la forma de elección, no avanza la renovación de la directiva en la Brigada Parlamentaria Cruceña . El actual presidente, Richard Rivera, indicó que los parlamentarios no quieren que la elección sea filmada y cuenta con la presencia de la prensa. La convocatoria está marcada para este lunes 20 de mayo a las 9:00.

Rivera, en contacto con EL DEBER, señaló que la propuesta de sus colegas es que el voto sea secreto y no nominal, mucho peor, que la votación sea filmada y con la presencia de los periodistas.

“Si yo pongo (en la convocatoria) que la votación será secreta, mañana (este lunes) están todos . Ese es el problema, por el que no quieren asistir”, afirmó el diputado. Para que exista quórum debe haber 33 legisladores. El pasado 15 de abril solo estuvieron 18 parlamentarios, por lo que se suspendió por tercera vez.

Rivera argumenta que el voto secreto les permitirá a los legisladores no ser identificados con dos de las candidatas con mayor chance, como Paola Fernández y Laura Rojas sin desmerecer el apoyo que pueda tener Verónica Aguilera, que también es candidata.

Bancada del MAS no asistirá

Deisy Choque, Patricio Mendoza y Rolando Cuéllar adelantaron que no asistirán a la sesión de este lunes 20 de mayo. Choque no dio explicaciones por su adelantada ausencia y Mendoza dijo que no conocía la convocatoria.