Un niño de siete años fallece por dengue en Santa Cruz

“Cuando el doctor me dijo: ‘Señora, háblele por última vez a su hijo’, yo quedé tiesa porque yo sin él no puedo vivir”, dijo la mujer al ser abordada por la prensa. Contó que, cuando su hijo empezó a padecer los síntomas de dengue estuvo con su hijo peregrinando por diversos centros de salud del primer nivel, pero no pudo ser atendido a tiempo.