Una mordida en el cuello causó la muerte del trabajador que cuidaba el jaguar en un bioparque de Santa Cruz

La fiscal Rosmery Barrientos indicó que el jaguar le arrancó la tráquea al trabajador, haciendo que éste muera en cuestión de segundos, pero ésta no fue la única herida que sufrió la víctima . También lo mordió en las extremidades, en la cabeza, ojos, entre otras áreas del cuerpo.

Detalló que el trabajo para ingresar al bioparque fue complicado, el tiempo de espera se prolongó debido a que el jaguar estaba suelto por el extenso bioparque, por ello no podían ni siquiera rescatar el cuerpo del fallecido.

"He precintado las oficinas, pero no todo el parque. No puedo cerrarlo porque hay una diversidad de animales que deben ser alimentados", remarcó.