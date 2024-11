Van 252 casos de dengue registrados en lo que va del año en Santa Cruz

Jaime Bilbao, director del Sedes, informó que en lo que va del año se han registrado 252 casos de dengue, pero ningún fallecimiento. “Estamos trabajando hace más de un mes para prevenir, porque queremos adelantarnos a la época de lluvia y poder prevenir y cuidar la salud de nuestra población”, expresó en conferencia de prensa.



Asimismo, dio a conocer que el equipo de epidemiología del Sedes, que ha estado trabajando entomológicamente para conocer el índice larvario que tiene el departamento, identificó que los huevos del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue, ya no sólo está en las llantas, botellas, recipientes y canaletas de los exteriores de las casas, sino que se están encontrando en el interior de los domicilios donde las personas dejan los cepillos de dientes y acumula agua.



“Pedimos a nuestra población que tenga responsabilidad, cuidar de su familia, limpiar sus casas y evitar que tengamos algunos recipientes con agua dentro del domicilio que puedan acumular esta cantidad de huevos y larvas”, dijo.



Por su parte, Dorian Jiménez, jefe de Epidemiología del Sedes, indicó que entre las acciones a tomar por parte del Sedes, está una jornada de destrucción de criaderos de mosquitos en el municipio de Cotoca, considerando la cercanía de la fiesta de la ‘Virgen de Cotoca’ y la afluencia de personas en la primera semana del mes de diciembre.



“Queremos garantizar que todas las personas que se trasladen al municipio de Cotoca estén tranquilos y de que no van a estar agredidos por este enemigo”, dijo.



A su vez, señaló que se está coordinando con la Dirección de Educación para que los alumnos, padres de familia y profesores, sean aliados estratégicos en esta lucha frontal contra el mosquito, para que los niños se conviertan en agentes de cambios en el comportamiento de los hogares.



Finalmente, subrayó que se está clausurando un evento de formación de líderes en el manejo clínico del dengue, mediante coordinación con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la salud y expertos médicos de los hospitales de Tercer y Segundo nivel del departamento, que son referencias no solamente para capacitación en Santa Cruz, Bolivia y el mundo.



Precisó que se realizaron tres días de capacitación en los 56 municipios de Santa Cruz.