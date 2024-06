Velasco: sequía extrema obliga a declarar emergencia en tres municipios

Desde hace días, la diputada María René Álvarez ha denunciado la situación crítica que viven las comunidades de Santa Rosita de Lomerío, San Juan de Lomerío, San Pedro de Capacho, Santa Anita de Lomerío y San Rafaelito de Lomerío. En estas zonas, la falta de agua potable ha provocado el brote de enfermedades entre los niños y la mortandad de ganado, principal fuente de alimento e ingresos para las familias.



"No tienen agua para consumo humano y lo poco que tienen es agua turbia. Pero, evidentemente, esta agua no es apta para el consumo humano, no pueden utilizarla para beber, no pueden utilizarla para lavar sus cosas, ni siquiera para lavar la ropa porque además que es poca", señaló Álvarez.