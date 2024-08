Vicente Cuéllar en el inicio de la reunión del Comité Interinstitucional: “La unidad no se construye siendo funcional al gobierno”

“ Aquí no hay colores políticos ni ideológicos. La inasistencia de ellos no desnaturaliza el espíritu de esta reunión, la inasistencia de ellos de ninguna manera significa que la institucionalidad está dividida. No estamos divididos, el pueblo está unido pidiendo mejores condiciones”, afirmó Cuéllar.

“Cada uno carga con su responsabilidad, estamos demostrando que estamos comprometidos con los destinos de esta región y de este país. La unidad no se construye si es que nosotros no nos solidarizamos con los presos políticos, si no reclamamos la liberación de los presos políticos. No podemos ser cómplices”, aseveró.