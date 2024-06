Desaparece Star + ¿Qué pasará con su catálogo de series y películas?

Disney+ Premium ofrecerá la mejor calidad de audio y video, transmisión en vivo de eventos deportivos y la posibilidad de descargar hasta 25 títulos. El plan Disney+ Estándar, aunque con calidad de video y audio inferior, también incluirá acceso a transmisiones en vivo.



La plataforma integrará el contenido de Disney, Star y ESPN, permitiendo a los suscriptores disfrutar de una amplia variedad de entretenimiento familiar, producciones de Star y eventos deportivos de ESPN en un solo lugar.



Entre los estrenos globales más destacados se encuentran la temporada 35 de Los Simpson, la tercera temporada de El oso, la cuarta de Only Murders in the Building, la nueva serie La Máquina, la película La primera profecía y el final de temporada de Star Wars: The Acolyte.



Por primera vez, los suscriptores tendrán acceso a la oferta deportiva de ESPN, que incluye eventos en vivo de la MLB, NFL, Grand Slam, Liga MX, ligas europeas, boxeo y análisis en programas como SportsCenter y Futbol Picante.



En cuanto a las producciones latinoamericanas, se estrenarán Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la tercera temporada de El encargado y la quinta de Impuros. Otros proyectos incluyen la docuserie Checo Pérez: ¡No te rindas, cabr#n!, el documental DANNA: Tenemos que hablar, y las series El rey de los machos, Los Chávez y Mamá Cake.



El nuevo Disney+ ofrecerá miles de horas de contenido, incluyendo comedias animadas para adultos, series icónicas, realities, películas y sagas multipremiadas de los estudios de Disney, Marvel, Lucasfilm, 20th Century y Searchlight, así como las innovadoras películas de Pixar y títulos de National Geographic.



Los actuales suscriptores de Disney+, Star+ o el plan combinado Combo+ que tienen una suscripción directa, pasarán automáticamente a disfrutar del nuevo plan Premium del servicio integrado Disney+ a partir del 26 de junio de 2024.