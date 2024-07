Hija de Daddy Yankee cuenta que sufre de psoriasis al lavarse el pelo

Esto es 4 días después de sacarme todo el cuero cabellud o, darme 3 lavadas intensas y miren ya como está... No es caspa, es una condición", escribió sobre un video en el que se podía ver su cabeza con escamas de piel en las raíces y en su cuero cabelludo. Poco después, y ante la gran cantidad de mensajes que recibió de sus seguidores pidiéndole consejo por padecer el mismo problema, la joven decidió compartir su rutina, eso sí, poniendo por delante que ella no es una profesional de la piel y que esos productos son los que le funcionan a ella.

"No soy dermatóloga, no he ido a un dermatólogo para que me dé algo recetado, pero esto es lo que hago. [Primero] cojo una peinilla y voy a remover todo el cuero cabelludo que tengo pegado", comentó.