Jessi Uribe invita a vivir el presente con su lanzamiento "Si Ya Me Voy"

Jessi Uribe, cantante de música popular, sorprende una vez más a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado "Si Ya Me Voy".

"Si Ya Me Voy" nos recuerda la importancia de abrazar a nuestros seres queridos, expresarles nuestro amor y disfrutar plenamente de cada día.

La colaboración con Joss Favela aporta una fusión cultural que enriquece la propuesta musical de Uribe, elevando su música a un nuevo nivel de calidad y resonancia emocional. La canción es un llamado a celebrar la vida, a no guardar palabras de afecto y a brindar por los momentos compartidos.



Con "Si Ya Me Voy", Jessi Uribe reafirma su posición como uno de los artistas más destacados de la música popular, entregando una canción que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión.