La comediante Ellen DeGeneres se despide de los escenarios

La comediante Ellen DeGeneres, de 66 años, se retira del mundo del espectáculo tras la cancelación de "The Ellen DeGeneres Show" (Warner Bros. Television Distribution). DeGeneres anunció su retiro después del estreno de su especial de stand-up "Ellen’s Last Stand…Up" en Netflix. "Esta es la última vez que me verán", afirmó la exconductora de televisión, según E! News.



Después de la cancelación de su popular programa de entrevistas hace dos años por acusaciones de maltrato y acoso laboral, Ellen DeGeneres volvió a los escenarios con una serie de espectáculos en el Luther Burbank Center for the Arts en California, Estados Unidos. Estos espectáculos forman parte de su gira "Ellen’s Last Stand…Up", detalló el medio estadounidense.



Ellen DeGeneres condujo su espacio televisivo durante casi dos décadas, hasta su abrupta salida en 2022. La comediante reflexionó sobre el impacto de esta transición en su vida después de 19 temporadas al aire, y bromeó sobre las razones de su salida: “La próxima vez me echarán por vieja, lesbiana y mala, la triple corona”, narró E! News.



"The Ellen DeGeneres Show" fue un éxito rotundo a lo largo de los años, ganando más de 60 Daytime Emmy Awards. Sin embargo, en julio de 2020, un informe de BuzzFeed News señaló que varios exempleados y trabajadores actuales acusaron a DeGeneres de cultivar un entorno laboral tóxico. Las denuncias incluyeron sanciones por tomar licencias médicas, casos de microagresiones raciales, intimidación sexual y un ambiente de miedo a represalias por levantar quejas. DeGeneres se disculpó públicamente y, tras una investigación interna de WarnerMedia, tres productores fueron despedidos.



Más recientemente, la gira "Ellen’s Last Stand…Up" se vio empañada cuando cuatro fechas fueron canceladas, sin mayores detalles más allá de una alerta de Ticketmaster. Aún así, quedan 15 funciones programadas hasta el próximo 17 de agosto.