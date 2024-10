Reviví los grandes éxitos de Queen con el 'Queenfónico'

We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love y otros grandes éxitos resonarán en un formato sinfónico especial, que buscará cautivar a fanáticos de todas las edades. Las funciones serán: el sábado 26 de octubre, a las 20:00 y el domingo 27 de octubre, con dos presentaciones, a las 17:00 y a las 20:00.