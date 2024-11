Alcalde de Sucre sobre pedido de desbloqueos: Si los “bloqueadores no entienden a las buenas, tiene que ser a las malas”

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño , manifestó que los bloqueadores aliados al expresidente Evo Morales que mantienen cortado el paso vehicular en diferentes puntos en Cochabamba “no entienden el diálogo, no entienden a las buenas y tiene que ser a las malas”, refiriéndose al desbloqueo por parte de las fuerzas del orden.

“(Si) Estas personas no entienden el diálogo, no entienden a las buenas, tiene que ser a las malas. Nosotros le decimos a la Policía, al Gobierno, al ministro de Gobierno, no tengan miedo a que ellos (los bloqueadores) busquen victimizarse. La población sabe quiénes somos las víctimas, somos todos nosotros que estamos sufriendo por una decisión de encubrir un delito y de estar bloqueando (…) a darle con todo para que volvamos a restablecer la libre circulación”, afirmó Leaño.