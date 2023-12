Líder de MTS predice que el revocatorio a Luis Arce será archivado

El r evocatorio al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca será archivado, debido a que el tiempo no le favorece al ciudadano para presentar la cantidad de firmas, dijo el jefe nacional del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y exministro, Felix Patzi.

"No se va realizar el revocatorio, que se va archivar, porque el tiempo no le favorece al ciudadano. Ahora hubiese sido interesante que se dé publicidad en la fecha correcta y la historia iba a ser distinto. No sabemos si habrá sido culpa del Tribunal Supremo Electoral o del que promovió la iniciativa", declaró Patzi luego de reunirse con el alcalde de la ciudad de Tarija y jefe nacional del MNR, Johnny Torres, para analizar la coyuntura política.