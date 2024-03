Sin inversión la minería es solo un sueño

Parecería que no hay un convencimiento verdadero sobre las posibilidades de la minería. La COMIBOL continúa funcionando como si no hubiera habido grandes cambios en la política nacional, la inestabilidad de su gestión con cambios demasiado frecuentes de sus máximas autoridades, la no refundación de la corporación, el accionar no coordinado de sus empresas son una proyección de la posición de dejar a la empresa estatal al margen del protagonismo que se podría esperar.