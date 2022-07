La taquilla de Thor: Amor y Trueno se desploma un 68% en su segundo fin de semana

A pesar de su popularidad, parece que el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no atraviesa por su mejor momento en taquilla. La última película de la franquicia, Thor: Amor y Trueno , registró una caída del 68% en sus ingresos en su segundo fin de semana en cines, con respecto a su fin de semana de estreno.

De acuerdo con portales especializados en el séptimo arte, la cuarta película en solitario del Dios del trueno recaudó $us 232 millones en su segundo fin de semana. Esos ingresos permitieron que su taquilla a escala mundial alcance los $us 497,9 millones, una cifra nada despreciable para cualquier producción de cine, pero no para Marvel Studios, que ha producido cuatro de las películas más taquilleras de la historia del Top Ten.