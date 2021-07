"Singani", el libro que sintetiza en imágenes y recetas la esencia de la emblemática bebida nacional

Escucha esta nota aquí

Este jueves 29 de julio, a las 19:00, en el salón Enrique Finot de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra se realizará la presentación del libro “Singani”, del trabajo más completo en imágenes referente a esta bebida emblemática del país.

El libro es de autoría del reconocido fotógrafo Patricio Crooker y de la investigadora y autora de varios libros de gastronomía boliviana, Rita del Solar.

En una edición cuidada y de gran calidad Crooker reúne imágenes de más de una década de los lugares donde se produce la uva moscatel de la que se extrae la bebida, la gente que lo produce y todos los involucrados en su elaboración.

Crooker, que será el encargado de presentar la publicación en la FIL, aclara que “Singani” no es un libro de la historia del Singani ni tampoco una guía de bodegas ni de su técnica de producción. Este es un fotolibro, un objeto que debe ser apreciado con calma, son imágenes muy personales que funcionan individualmente, dejando al espectador pensar y observar, pero lo más importante son en un su conjunto un homenaje a la tierra, y a la gente que produce Singani en Bolivia. Estamos seguros que este libro va a servir para inspirar muchos proyectos más, y que también va a servir para poner a nuestros productos bolivianos estrella en el pedestal de honor que se merecen”, comenta el fotógrafo.

El proceso de producir un libro como “Singani” no ha sido sencillo y es el fruto de años de viajes largos y extenuantes a las regiones productoras de la bebida, cuenta Crooker y agrega que no menos laborioso ha sido la selección y edición de las imágenes que le dan cuerpo “Es muy difícil como autor tener que desechar algunas, pero también es un proceso de maduración y de mucha sensibilidad, tenemos que crear una obra que en su conjunto funcione, tratar de no dejar nada al azar. Y es por eso que este libro/objeto que ustedes van a poder apreciar está pensado en todos sus detalles, queremos que lo aprecien con el cariño que ha sido producido”, concluye su autor.

Las imágenes son acompañadas de varias recetas en base al singani elaboradas por Rita del Solar, que además cuenta varios secretos gastronómicos vinculados a esta bebida.

El libro estará a la venta en el stand 21 del Pabellón de Brasil de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra.