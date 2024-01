Francisco J. Mayorga: “Estamos preparando profesionales para el año 2030”

Francisco J. Mayorga es rector de la UPB conduciendo los campus de La Paz, Cochabamba y Santas Cruz desde 2022. Ph.D., M.Phil., M.A. en Economía por Yale University, ha sido educador y banquero en una trayectoria de cuatro décadas.

En su carrera académica fue docente de INCAE durante veinte años, vicerrector académico de la Universidad Católica de Nicaragua y rector del Instituto Internacional Albertus Magnus, en Managua.

En su carrera bancaria ha sido director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, durante diez años; director del Banco Centroamericano (BCIE) durante cinco años, y presidente del Banco Central de Nicaragua.

Fungió como presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos del Medio Oeste, de los Estados Unidos, en 2022.

¿Cómo cerró la gestión 2023 la UPB?

Nos sentimos muy exitosos, porque, por un lado, la revista América Economía, publicación que elabora los rankings de las escuelas de negocios, nos puso entre las 10 primeras de América Latina. De hecho, saltamos del lugar número 13 al número 7.

Esto fue el resultado de una mayor producción de conocimiento de parte de la facultad. Más del 70% de nuestros profesores de planta escribieron artículos publicados internacionalmente o capítulos de libros. Nosotros produjimos 11 libros el año pasado, tuvimos 28 publicaciones internacionales. Eso nos ayudó muchísimo al reconocimiento internacional.

Pero más importante que eso, a nivel de Bolivia, nosotros asumimos el tema de la inteligencia artificial muy vigorosamente. Pero, además, decidimos capacitar a los profesores de los colegios de secundaria en el tema de la inteligencia artificial para comenzar a preparar a los jóvenes bachilleres en su proceso de ingreso a la universidad.

Estimo que capacitamos unos 700 profesores de secundaria en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Creo que entre eso y lo que ya venía de antes, que Quacquarelli Symonds QS nos había reconocido con cuatro estrellas y cinco estrellas en el tema académico. Creo que eso significó, por supuesto, que nos posicionemos como la mejor universidad privada del país, y todo eso me parece que fue muy satisfactorio para la universidad.

Que conste, nosotros capacitamos a los profesores de las universidades y colaboramos con las universidades públicas sin cobrar un centavo, porque la UPB es una universidad totalmente sin fines de lucro. Nosotros no tenemos accionistas, no tenemos dueños de edificios que cobren alquileres. Lo cual puede ser legítimo, ¿no? Pero nosotros estamos consagrados totalmente a tratar de forjar el futuro de Bolivia a través de los mejores profesionales posibles.

Y para este 2024, ¿cuáles son los planes que tiene la UPB?

Estamos principalmente enfrentados al gran desafío de la disrupción de la inteligencia artificial. A fines del año pasado, los cuatro grandes líderes del tema de inteligencia artificial, que son OpenAI, Microsoft, Google y Amazon, salieron presentando una cantidad de herramientas extraordinarias y nosotros hemos decidido que este año, nuestros estudiantes van a comenzar a aprender a hacer pequeños chats GPT enfocados en lo que es la individualización del conocimiento. Es decir, en una asignatura vamos a dividir el sílabo en grupos y esos grupos van a construir chats GPT para desarrollar la habilidad, no solamente de aprender haciendo, sino la habilidad de gestionar el conocimiento, de manejar el conocimiento. Porque yo soy de la opinión de que ya los modelos de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-aprendizaje, esas cosas van quedando atrás, y ahora de lo que se trata es que los profesionales van a tener que desarrollar la habilidad de gestionar conocimiento a través de las herramientas de inteligencia artificial.

Entonces, ¿han sumado cursos, materias y carreras que incluyen inteligencia artificial?

Tenemos en marcha el tema de tener la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, propiamente. Es importante porque vamos a necesitar formar personas que utilicen todas las herramientas y que sepan desarrollar aplicaciones nuevas. Pero el punto nuestro es que todos los profesionales, en todas las carreras, de ser posible en todas las asignaturas, desarrollen las habilidades del uso de herramientas de inteligencia artificial. Es que, si nos quedamos solamente jugando con ChatGPT, haciéndole preguntas a ChatGPT, escríbeme esto, dímelo otro, eso no va a ser un problema. El gran desafío nuestro, desafío de Bolivia, es tratar que reduzcamos la brecha digital con el norte. Este es, creo yo, no solamente una gran oportunidad, sino quizás la última oportunidad que tenemos de abordar el mercado de la tecnología porque lo importante es que la inteligencia artificial no requiere grandes equipos, lo que requiere es usar la inteligencia natural y eso es lo que estamos tratando de hacer.

Por eso el interés de formar en esta área a los estudiantes

Desde los que estén en bachillerato, que entren y que vengan preparados con nosotros y entonces que podamos nosotros preparar a los profesionales para que estén listos para el futuro de las disrupciones, porque esta es una ola que no va a terminar en los próximos años. Pero una cosa adicional, me parece que es importante que vamos a estar también haciendo cursos para nuestros egresados y para todos los profesionales de Bolivia, para que sepan cómo hacer, cómo utilizar las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en sus carreras.

¿Qué retos tiene la educación superior en estos tiempos?

El 2023 y 2024 van a ser recordados como el gran parte de aguas, el gran punto de inflexión en lo que se refiere a la explosión del conocimiento humano. No va a ser simplemente que apareció la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial nos da la oportunidad a toda la humanidad, de aumentar el conocimiento, desplegar la creatividad, la imaginación humana que es infinita. Utilizando estas herramientas nosotros vamos a poder aumentar, expandir el conocimiento humano, pero tendremos que utilizar las herramientas.

Lo más importante en la educación superior y eventualmente ocurrirá también en la educación secundaria y quizás inclusive en la primaria, va a ser que sepamos cómo adoptar las herramientas y dominarlas, antes de que la inteligencia artificial nos domine a nosotros.

La UPB, aparece reconocida internacionalmente en Quacquarelli Symonds QS ¿Qué significa para la universidad?

Por un lado, es una gran satisfacción para los profesores y para nosotros. Pero creo que también es un desafío. Por un lado, ya estamos en el séptimo lugar del ranking de América Economía y me preguntaba alguien, ¿qué se necesita hacer para llegar a estar entre las tres primeras? Y entonces yo hice varias reflexiones sobre eso.

Yo creo que nosotros tenemos que seguir mejorando continuamente en lo que hacemos en el aula. En la calidad docente, pero por el otro lado también, como decía, en la producción del conocimiento.

La frontera del conocimiento se va ampliando a gran velocidad y necesitamos que los profesores estén al día con el avance de la frontera, no nos podemos quedar atrás, no podemos enseñar cosas que se enseñaban solamente hace cinco o diez años, tenemos que enseñar lo que está produciéndose, y además tenemos que enseñar lo que está por venir. Porque nosotros no estamos preparando profesionales para el año 2024, nosotros estamos preparando profesionales para el año 2030 y además equipándolos para que ellos sepan mantenerse al día o que regresen recurrentemente a la universidad para actualizarse.

Siguiendo con la línea de compromiso y excelencia de la UPB, ¿con qué convenios internacionales cuentan?

El más importante y visible que nosotros tenemos es con la London School of Economics. Contamos con un programa que permite ahora varias carreras en titulaciones paralelas. De forma que tenemos estudiantes que estudian Economía, por ejemplo, o van a estar estudiando Ingeniería Comercial o Financiera y ellos pueden obtener el título de Londres junto con el título de la UPB.

Tenemos convenios con otras universidades. También son para maestrías con la USACH, la Universidad de Santiago de Chile y por supuesto que tenemos programas de colaboración con universidades que están en Estados Unidos y en Europa con las que podemos hacer programas de 3-1-1, digamos, tres años con nosotros, un año allá. Por ejemplo, este año estamos firmando y reviviendo un convenio que hemos tenido con la Universidad de Montpellier (Francia) y estamos desarrollando un convenio con la mejor universidad de ingeniería de Alemania para dar una oportunidad, sobre todo a nuestros graduados de que vayan allá a sacar su maestría o su doctorado.

¿Por qué es una opción la UPB para los estudiantes?

Si un estudiante quiere ser un gran profesional con estándares, los más altos estándares, no sólo en América Latina, sino a nivel global, debe venir a la UPB, a menos que tenga la posibilidad de ir a pagar miles de dólares en una universidad en Estados Unidos o en Europa, porque aquí le damos la opción de estudiar prácticamente en Londres, sin salir de Bolivia.

El estudiante que aspire, y los padres de familia que aspiren a que sus hijos tengan una formación del más alto nivel en Bolivia, del más alto nivel en América Latina, entre las mejores de América Latina, y que pueden irse de la mano con universidades como la de Londres Montpellier y otras que tenemos convenio para el futuro.

La principal razón para que nos elijan es la calidad formativa, la preparación de ellos, y no solamente en la parte científica, técnica, humanista, sino también en términos de los valores.

Nosotros aspiramos a que nuestros graduados tengan un compromiso fundamental con Bolivia, que siendo los mejores, desplieguen su liderazgo para servir al país, para que aquí puedan desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, y con eso contribuir al desarrollo de Bolivia.

El vicerrector de la UPB, Carlos Foronda, habla sobre la inversión en infraestructura y equipamiento y las nuevas carreras que ofrece la universidad.

Carlos Foronda es vicerrector del Campus Santa Cruz

¿Qué inversiones se vienen con la UPB en la infraestructura?

Por el rápido crecimiento que hemos tenido en el campus, hemos decidido invertir anticipadamente en las nuevas edificaciones. En particular, este año vamos a hacer el nuevo edificio para ingenierías. Va contar con aulas, pero sobre todo los laboratorios de las carreras de ingenierías. También va a tener la nueva cafetería y sala de esparcimiento para los jóvenes.

Por supuesto también hay que equipar esos laboratorios con la última tecnología, que sea moderna y acorde a las carreras que tenemos.

¿Qué nuevas carreras tiene la UPB?

Este año, también por el rápido crecimiento del campus, con nuestro cuarto año aquí en Santa Cruz, ya tenemos 17 carreras de las 20 que tienen en los otros departamentos, en La Paz y Cochabamba. Este año y los próximos ya nos estamos enfocando en abrir carreras para ingeniería.

Para este año, como comentaba el rector, estamos con carreras bastante modernas, como son Analítica Gerencial de Datos y Biotecnología o Bioingeniería en Recursos Naturales. A futuro, pensamos abrir las carreras de Mecatrónica, Medio Ambiente y otras similares.

¿A cuántos estudiantes recibe la UPB?

Cada campus está diseñado para 2.000 estudiantes. Este año estamos mirando casi a la mitad de esa meta en Santa Cruz, mucho antes de lo que ocurrió con nuestros hermanos mayores en Cochabamba y en La Paz.

Nosotros siempre hemos dicho este mensaje: Creemos que ese rápido crecimiento del campus Santa Cruz se debe al crecimiento de Santa Cruz, la ciudad crece muy rápido y creo que nosotros hemos adquirido ese crecimiento también aquí.

¿Por qué es una opción la UPB para los estudiantes?

Creo que la formación de los estudiantes en UPB es bastante completa y es comparable con cualquier otra universidad en el mundo. Por eso el afán que tenemos nosotros en participar en rankings y ser certificados por certificadores internacionales de mucho prestigio. Estos estudiantes al tener una formación que ya es comparable, logran grandes beneficios.

Beneficios para un mercado laboral boliviano, pero también para un mercado laboral internacional. Nuestros estudiantes al ser la universidad certificada por estas certificadoras de grandes universidades en el mundo y con mucho prestigio, son reconocidos en otros países.

Ya, de hecho, desde que estudian en la universidad, acceden a programas de intercambio con esas universidades. No solo los estudiantes, también los docentes, tienen la posibilidad de ir a dar clases en universidades del exterior, pero también los docentes de universidades en el exterior reconocen la calidad académica de nuestra universidad y tienen interés en venir a dar clases en nuestra universidad. Como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos y ahí es donde entra en juego un poco el idioma inglés.

Por ejemplo, hace un par de semanas vinieron a dar clases en inglés profesores que no hablaban español y que no tenían un traductor. Ellos se movían en el campus, hablaban en inglés, daban las clases en inglés con los estudiantes y ahí no había chance. Tenían que pasar las clases en inglés.

También los grandes beneficios que tiene un estudiante es que puede participar en proyectos de investigación en nuestros diferentes centros de investigación. Tenemos más de 13 centros de investigación en la universidad y los estudiantes pueden ser parte de esos proyectos de investigación, pueden participar en los congresos donde se presentan los resultados de estos proyectos, pueden participar también en las investigaciones junto con los investigadores y eso les abre puertas a más posibilidades en becas para programas de maestría o de doctorado en otras universidades.

También está la gran gama de posibilidades de maestrías y doctorados que tienen en nuestra universidad, pero también los programas de doble titulación, titulación paralela.

El rector y vicerrector de la UPB visitaron la redacción de EL DEBER

Inscripciones e inicio de clases

Las clases en la UPB inician el 5 de febrero.

Ahora están en plena actividad de reclutamiento para atraer a los nuevos estudiantes. Estamos trabajando de hecho de todos los días de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes y ahora estamos trabajando también de 9:00 a 12:00 los sábados.

Los estudiantes pueden contactarse con los asesores de admisiones para visitar el nuevo campus, moderno y tecnológico y también para agendar citas con los jefes de carrera porque para un estudiante es muy atractivo hablar con el especialista que lo va a guiar durante sus años de formación.