Lomo saltado, puro sabor peruano

Escucha esta nota aquí

Los sabores peruanos son cada día más populares; esta gastronomía es el claro ejemplo de lo que denominan cocina fusión. Debido a su larga historia multicultural, muchos de sus platos tienen inspiración asiática. Pero claramente van más allá de los tiraditos, arroz con pollo o su famoso ceviche.

Hoy te compartimos una de las recetas más emblemáticas de Perú, el lomo saltado. Este es un plato que combina los ingredientes típicos de la región con técnicas de cocina asiática, como la de saltear los alimentos.

Los saltados son recetas de carnes y verduras cocinadas en el wok, una especie de sartén grande y hondo, muy usado en la cocina oriental. Este plato se acompaña generalmente con papas fritas y arroz blanco graneado; en realidad todo el sabor se concentra en la carne, y la receta es tan fácil que no te tomará más de media hora. Si no tienes un wok, puedes usar una sartén grande y preferiblemente de fondo grueso. ¡Manos a la obra!



LOMO SALTADO

INGREDIENTES

• 500 gramos de lomo de res

• 1 cebolla blanca o morada

• 1 pimiento verde

• 1 tomate

• 1 ají amarillo

• 2 cucharadas de salsa de soja

• 3 cucharadas vinagre de manzana



Cortar la carne en tiras y después partirla por la mitad, de manera que se obtengan bastones similares a los de las papas fritas. Dorar los trozos de carne en una sartén a fuego alto, para que queden muy jugosos en su interior. Reservar la carne y los jugos. Cortar las verduras de manera similar a la carne y cortar también el ají amarillo sin venas ni semillas. Saltear todos estos ingredientes en una sartén durante 5 minutos. Incorporar el tomate cortado en pedazos grandes y saltear durante 2 minutos más, cuidando de que no se pase.

Luego añadir la carne, salsa soya y vinagre. Saltear hasta que la salsa espese. Servir con un poco de cilantro por encima acompañado de arroz graneado y papas fritas.