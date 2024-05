Cuán seguro es consumir leche de vaca y qué se sabe sobre la presencia de gripe aviar en el ganado en EE.UU.

Un brote de influenza aviar en ganado lechero estadounidense no ha mostrado signos de desaceleración en las últimas semanas, y nueve estados informaron sobre vacas infectadas con el virus H5N1.

El virus no suele pasar de las vacas a los humanos, pero en abril un trabajador agrícola en Texas dio positivo por gripe aviar.

Se han encontrado restos del virus de la gripe aviar (H5N1) en el 20% de las muestras de leche pasteurizada en Estados Unidos. La pasteurización es un proceso de calentamiento que se utiliza para matar patógenos como el virus H5N1, dejando fragmentos inactivos y no infecciosos del virus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda encarecidamente no beber leche cruda.

¿Es seguro consumir leche pasteurizada?

Las pruebas resultaron negativas, lo que indica que no había evidencia de virus vivo de la gripe aviar H5N1 en la leche pasteurizada .

"Pasteurización equivale a seguridad", le dice a la BBC Michael Payne, investigador del Western Institute of Food Safety and Security de la Universidad de California - Davis. "La ciencia y la tecnología de la pasteurización han mantenido a las personas seguras desde la década de 1860" , añade.

Un estudio de 2020 encontró que todos los virus, excepto los parvovirus, son "susceptibles a la muerte térmica". Básicamente, no existen riesgos derivados de los virus en la leche pasteurizada, dice Payne. "Esto también se aplica a los productos lácteos elaborados con leche pasteurizada: mantequilla, nata, etc.".

Payne añade, no obstante, que la gripe aviar en el ganado se presenta como “una enfermedad completamente nueva", por lo que los investigadores están luchando por aprender más sobre ella.

"Hace dos meses, no había investigadores de seguridad alimentaria o de productos lácteos que anticiparan que realizaríamos pruebas de influenza aviar en el tejido de las vacas o en productos derivados de ellas", dice Payne.

Contagio de vaca a humano

El trabajador no desarrolló síntomas respiratorios. Sin embargo, desarrolló conjuntivitis con el virus presente en el tejido ocular y se informó que no usaba protección ocular cuando trabajaba con vacas sintomáticas. La conjuntivitis del trabajador desapareció en unos días y sus contactos próximos se mantuvieron bien.

El virus no se ha propagado fácilmente entre humanos , aunque en las últimas décadas se ha informado sobre algunos casos de transmisión limitada.

¿Cuán segura es la leche cruda?

Hasta la fecha, no se ha informado de ningún caso en el que un ser humano haya contraído la gripe aviar a través de la leche cruda.

La leche cruda, por definición, no pasa por ningún tipo de proceso de calentamiento para pasteurizarla.

Otros patógenos encontrados en la leche cruda han resultado dañinos para los humanos. Un estudio que analizó 121 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en lecherías entre 1993 y 2006 encontró que el 60% involucraba productos lácteos no pasteurizados, lo que resultó en 202 personas hospitalizadas y dos muertes.

"La FDA sigue desaconsejando firmemente el consumo de leche cruda y recomienda que la industria no fabrique ni venda leche cruda ni productos lácteos crudos".

Popularidad de la leche cruda

"Podría ser que la leche cruda estuviera involucrada, pero todo lo que el artículo [de los CDC] proporciona es evidencia correlativa. No han demostrado que la leche haya causado eso.

"Es más probable que la gripe se transmita a través de un aerosol y no como un patógeno transmitido por los alimentos", añade Coleman.

Burrough, autor del estudio de los CDC, dice que no se puede descartar que los gatos hayan estado expuestos a aves infectadas.

"Sin embargo, el número de gatos afectados y el grupo de enfermedades y muertes en los gatos no se alinea con la exposición aleatoria a aves silvestres", dice, añadiendo que la infección por aves silvestres probablemente también se produciría a través del tracto gastrointestinal.

La FDA ha destacado los riesgos de consumir leche cruda y productos elaborados con ella, aunque cada vez más estados permiten la venta de lácteos no pasteurizados . En 2023, Iowa se convirtió en el último estado en levantar las restricciones.

"No me preocupa que el consumo de leche cruda disminuya", dice Aaron McAfee, presidente de Raw Farm, una granja lechera de quinta generación en California que sólo produce productos lácteos crudos.

"Estamos analizando la leche (todas han salido negativas) para detectar HPAI, realizamos inspecciones visuales diarias del rebaño para detectar síntomas, no compramos vacas infectadas o vacas de regiones infectadas, etc. Además, no se conocen casos en California, donde se encuentra nuestra lechería", apunta.