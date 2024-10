El "éxodo silencioso": los jóvenes franceses que están regresando a los países de sus padres en África

"Nací en Francia. Crecí en Francia, y conocemos ciertas realidades. Ha habido mucho racismo. Tenía 6 años y me llamaban nigger en el colegio (un término discriminatorio para referirse a la gente de piel negra). Todos los días”, le cuenta a la BBC Gomis, quien fue a la escuela en la ciudad portuaria de Marsella, en el sur del país.

Su madre se mudó a Francia cuando él era apenas un bebé y ella no entiende su motivación para dejar a su familia y amigos e irse a Senegal.

“No me voy sólo por este sueño africano”, explica, y añade que es una mezcla de la responsabilidad que siente hacia la patria de sus padres y de las oportunidades que cree tendrá en Senegal.

Vínculos complejos

No está claro cuántos optan por hacer el viaje inverso a África, ya que la legislación francesa prohíbe recopilar datos sobre raza, religión y etnia.

Inseguridad

Discriminación

“No digo que Francia no sea para mí. Sólo digo que lo que quiero es poder prosperar en un entorno que respete mi fe y mis valores. Quiero ir a trabajar sin tener que quitarme el velo”, afirma esta mujer de 35 años.

Islamofobia

"Cuando mi padre dejó África para venir aquí, buscaba una mejor calidad de vida para su familia. Siempre nos decía: 'No se olviden de dónde vienen’”.

La desarrolladora de software turístico, que se trasladará a Senegal el próximo mes, afirma que al ir a montar un negocio en África Occidental demuestra que no ha olvidado su herencia , aunque su hermano Abdoul, que como ella nació en París, no está convencido.

“Estoy preocupado por ella. Espero que le vaya bien, pero no siento la necesidad de volver a conectar con nada”, le explica a la BBC.

"Mi cultura y mi familia están aquí. África es el continente de nuestros antepasados. Pero no es realmente nuestro porque no estuvimos allí".

"Cuando llegué a Senegal hace tres años, me sorprendió que me llamaran 'francesita'”, cuenta esta mujer de 35 años.

Me dije: 'Ok, sí, efectivamente, nací en Francia, pero soy senegalesa como ustedes'. Así que al principio tenemos esa sensación de decirnos a nosotros mismos: ‘Me rechazaron en Francia, y ahora vengo aquí y también me rechazan'”.